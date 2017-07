Calcio: Spalletti, Perisic? E' con noi

MILANO, 18 LUG - "Perisic? Ha avuto un problema, non ho nessun vantaggio a raccontarvi delle bugie. E' giusto che i nostri tifosi sappiano la verità. Adesso è con noi". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, all'arrivo all'aeroporto di Malpensa prima di imbarcarsi per la Cina, conferma ai giornalisti che l'attaccante croato ha lasciato il ritiro di Riscone sabato mattina per un ascesso ai denti. Solo un contrattempo, dunque, e non un 'mal di pancia' legato al mercato, tanto che è partito con il resto della squadra per la Cina. Il Manchester United, però, continua a corteggiarlo e potrebbe alzare l'offerta presentata al club nerazzurro. Intanto l'Inter è partita per la tournée asiatica e sarà impegnata in quattro amichevoli in poco più di una settimana: "Avrei voluto più giorni per lavorare ma ci sono necessità di brand ed è giusto così. Avremo là un'altra roccaforte come a Milano".