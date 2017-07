Montella, "testa all'Europa League"

MILANO, 18 LUG - La sconfitta con il Borussia Dortmund al debutto nella tournée cinese non preoccupa Vincenzo Montella. "Oggi non posso guardare il risultato, anche se nel secondo tempo abbiamo sfiorato in alcune circostanze il pareggio - ha dichiarato l'allenatore rossonero dopo il ko per 3-1 -. Mi è piaciuta l'applicazione della squadra in fase difensiva. Vedo i ragazzi molto convinti nelle cose che fanno: la reazione nella ripresa ne è la prova. Ci mancavano diversi giocatori, vedo grandi margini di crescita". La testa di Montella "è già alla partita di Europa League del 27 luglio, dove non arriveremo nelle migliori condizioni. I nostri allenamenti sono proiettati solo verso quella sfida". Al momento "Kessié è quello più avanti di tutti", ha sottolineato l'allenatore, che da domani in Cina potrà contare su Bonucci, André Silva, Conti e Biglia. "Si apriranno diverse soluzioni a livello tattico - ha notato -. L'arrivo di Bonucci, ad esempio, potrebbe favorire la difesa a tre".