Milan: ko col Borussia, addio Aubameyang

ROMA, 18 LUG - Il Milan perde contro il Borussia Dortmund la sua prima partita della tournée cinese ma, soprattutto, vede sfumare uno degli obiettivi di mercato per l'attacco, Pierre Aubameyang, autore di una doppietta nel 3-1 subìto dai rossoneri al debutto nell'International Champions Cup. Secondo quanto riferito dalla Sky Sport tedesca poco prima dell'amichevole, infatti, il Borussia avrebbe tolto dal mercato l'attaccante gabonese, riservandosi la chance di ripensarci solo di fronte ad un'offerta ben superiore ai 75 milioni di euro. A Guangzhou, con i fratelli Donnarumma in panchina, Storari in porta, Rodriguez, Kessie e Borini titolari, la gara è iniziata subito in salita per la squadra di Montella: al 16' Sahin ha segnato il vantaggio del Borussia e dopo 4' Aubameyang ha raddoppiato su rigore concesso per un fallo di Paletta. Al 24' Bacca ha accorciato le distanze con un gran tiro da fuori area ma nella ripresa, quando il Milan ha inserito Calhanoglu e Musacchio, Aubameyang ha colpito ancora al 18' in contropiede.