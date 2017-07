Calcio: Cagliari, Borriello firma

CAGLIARI, 18 LUG - Marco Borriello va avanti con la maglia rossoblù. L'attaccante ha firmato il nuovo contratto che lo lega al Cagliari per la prossima stagione sportiva 2017-18 con opzione per quella successiva. L'accordo è stato raggiunto mentre il giocatore è a Pejo, in Trentino, in ritiro con i compagni. Per la squadra di Rastelli una conferma importante se si considerano i sedici gol realizzati in campionato più i quattro di Coppa Italia. Ma evidentemente anche il bomber si è trovato bene: in Sardegna ha trovato il rilancio e uno spiraglio per una eventuale convocazione in azzurro. Difficile che Ventura possa dire di no in caso di exploit bis in campionato. I 16 gol, realizzati in 36 gare, gli sono valsi l'ottavo posto assoluto nella classifica cannonieri, quarto tra gli italiani. A queste marcature vanno aggiunte le 4 realizzate contro la Spal in TIM Cup, al debutto assoluto in maglia rossoblù: con il poker Borriello ha conquistato la classifica marcatori della Tim Cup, insieme a Dybala e Pandev.