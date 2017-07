Sirigu, al Torino per migliorare squadra

TORINO, 18 LUG - "Crescere e migliorare per eliminare i difetti emersi lo scorso anno". Obiettivi chiari per Salvatore Sirigu, portiere approdato al Torino dal Paris Saint Germain. "L'obiettivo è quello di migliorare quanto fatto nella stagione precedente: siamo una squadra votata all'essere offensiva, dunque ci sta il subire un po' di più", sostiene il numero uno, presentato oggi nel ritiro granata di Bormio. "Quest'anno ho notato grande voglia di crescere sia dal punto di vista fisico che tattico per provare ad eliminare i difetti emersi nella scorsa stagione", aggiunge il numero uno a proposito dei 66 gol incassati lo scorso anno dai granata. Per conquistare l'Europa sarà fondamentale poter contare su Belotti, oggetto del desiderio del Milan e del Chelsea: "Sono decisioni molto personali che riguardano il giocatore e la società, non do consigli perché sarei di parte - si limita a commentare Sirigu -. Lui? É tranquillo, dà il massimo e non è distratto dalle voci".