Barcellona, Neymar non se ne andrà

ROMA, 18 LUG - "Al 200%, Neymar non si muoverà dal Barcellona durante questo calciomercato d'estate. Oggi ho letto che il Paris SG ha smentito con decisione, e non c'è motivo che cambino le relazioni tra i nostri club. Ney rimane qui". Lo ha detto in conferenza stampa il vicepresidente del Barcellona Jordi Mestre, commentando le indiscrezioni secondo cui il Psg sarebbe stato pronto a pagare la clausola rescissoria di 222 milioni di euro del brasiliano con il club blaugrana. Intanto Neymar si è regolarmente presentato per l'allenamento di oggi agli ordini del tecnico Ernesto Valverde.