Cassano: conferenza stampa alle 16

ROMA, 18 LUG - Antonio Cassano annuncerà il ritiro molto probabilmente alle 16. La notizia è trapelata dal ritiro del Verona, dove il giocatore ha fatto sapere ai dirigenti del Verona di voler convocare una conferenza stampa per quell'ora. È stata quindi annullata la prevista presentazione del difensore ex Udinese Thomas Heurtaux. Tanti i possibili motivi dell'annuncio da parte di Fantantonio: la nostalgia di casa, la troppa fatica e, probabilmente, anche la consapevolezza di non poter più reggere a certi ritmi.