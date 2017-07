Bentancur, voglio conquistare la Juve

TORINO, 18 LUG - "Il mio primo obiettivo è restare il più a lungo possibile in questo bellissimo gruppo e guadagnare la fiducia del tecnico". Parole di Rodrigo Bentancur, giovane centrocampista uruguaiano che la Juventus, dopo averlo prelevato in primavera dagli argentini del Boca Juniors, ha presentato oggi ai microfoni di Jtv, il canale ufficiale del club. "Ho avuto l'opportunità di giocare fin da giovane nel Boca - osserva il centrocampista -, qui alla Juve ho la possibilità di mettere a disposizione la mia esperienza". Nonostante la giovane età (classe 1997), l'uruguaiano può vantare una notevole maturità tattica: "Mi adatto a tutte le posizioni, ma se devo scegliere preferisco giocare davanti alla difesa. Sono a disposizione, giocherò dove vorrà Allegri". Con Bentancur prosegue la tradizione dei giocatori uruguaiani alla Juve. "Per me - conclude - è un onore vestire la maglia indossata da Caceres, Montero, Zalayeta".