Juve, visite mediche per Szczesny

TORINO, 18 LUG - Wojciech Szczesny è a Torino. Lo annuncia il profilo Twitter ufficiale della Juventus, che ha postando una foto del portiere all'aeroporto di Caselle. L'ex giallorosso sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi anni, in tempo per aggregarsi alla squadra per la tournée estiva negli Stati Uniti. Il numero uno, che arriva dall'Arsenal, sarà il vice di Gianluigi Buffon prima di raccogliere l'eredità del capitano bianconero.