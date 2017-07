Atalanta,De Luca in prestito all'Entella

BERGAMO, 18 LUG - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito alla Virtus Entella con obbligo di riscatto dell'attaccante classe '91 Giuseppe De Luca. Il giocatore, arrivato dal Varese nell'estate del 2012 in prestito con diritto di riscatto della comproprietà, poi esercitata nel 2013, è interamente di proprietà nerazzurra da due anni. Dal 2014 ha sempre giocato a titolo temporaneo, prima al Bari e negli ultimi sei mesi al Vicenza, dopo due stagioni a Bergamo con Stefano Colantuono in panchina.