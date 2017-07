Swansea e Samp sulle tracce di Diamanti

ROMA, 18 LUG - Swansea e Sampdoria sarebbero sulle tracce di Alessandro Diamanti e il trequartista del Palermo, finito fuori rosa, non perde giorni preziosi per la preparazione: il giocatore, infatti, ha chiesto e ottenuto di potersi allenare con il gruppo rosanero, che in questi giorni è in ritiro a Bad Kleinkirchheim, in Austria. "Come anticipato da me al raduno di Gradisca - ha detto il ds del Palermo Fabio Lupo - Diamanti ha chiesto di essere aggregato al resto del gruppo, come da suo diritto in base all'accordo collettivo e noi abbiamo accolto la sua richiesta". Nelle scorse settimane Diamanti era stato proposto senza successo al Perugia.