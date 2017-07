Sabatini, nessuno stallo sul mercato

ROMA, 18 LUG - Nessuno stallo sul mercato per l'Inter: questo l'esito del confronto di ieri sera a Milano fra l'allenatore Luciano Spalletti e i dirigenti Piero Ausilio e Walter Sabatini. Oggi i nerazzurri partiranno per la tournée in Cina con due soli neoacquisti al seguito: Milan Skriniar e Borja Valero. Spalletti, però, non si mostra preoccupato. "Non ho bisogno di rassicurazioni - afferma - Lavoro volentieri con questi dirigenti. Si fanno le cose gradualmente, in base a quel che è il mercato. Abbiamo già un parco giocatori di ottima qualità, ma è ovvio che cercheremo di migliorare". Predica calma anche Sabatini. "Spalletti allena, non chiede garanzie e non è inquieto - assicura - Vogliamo tutti la stessa cosa e faremo il massimo per portare qualcuno. Mercato bloccato? Ma chi l'ha detto? Io sono stato chiaro, l'Inter lavora. La mia tranquillità dipende dal fatto che lavoro con un gruppo importantissimo. L'Inter sarà integrata e la rosa non sarà buttata nel secchio. Vecino? È un buon giocatore".