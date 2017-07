Inter, omaggio a Facchetti

MILANO, 18 LUG - L'Inter omaggia Giacinto Facchetti in quello che sarebbe stato il giorno del suo 75/o compleanno. "Qui, con noi, al nostro fianco. Come il primo giorno in cui hai indossato il nerazzurro, nel lontano 1961, e da quel momento per sempre. Benché siano trascorsi quasi undici anni da quel triste 4 settembre – si legge sul sito del club - nel cuore e nella mente di qualsiasi tifoso interista il tuo ricordo e il tuo esempio sono più vivi che mai". Facchetti, uno dei migliori terzini della storia del calcio, ha vinto con la maglia nerazzurra quattro scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e una Coppa Italia. I trofei conquistati, ricorda l'Inter, sono sufficienti "a raccontare la tua statura morale, la tua eleganza, la tua lealtà, la tua gentilezza e la tua umanità, che costituiscono un modello difficilmente eguagliabile ma, proprio per questo, edificante e stimolante. Un esempio continuamente presente, un riferimento costante e incrollabile".