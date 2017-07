United vince in Usa, primo gol Lukaku

ROMA, 18 LUG - Dopo aver vinto 5-2 contro i Los Angeles Galaxy il Manchester United si è imposto anche nella seconda amichevole disputata negli Stati Uniti battendo nello Utah per 2-1 il Real Salt Lake. La partita era iniziata male per gli uomini di Mourinho, in svantaggio al 20' per il gol di Luis Silva. Dopo nove minuti il pareggio ad opera di Mkhitaryan, al suo secondo gol nella tournee, mentre al 38' è arrivata la prima rete con la maglia dello United del neoacquisto Romelu Lukaku. Problemi fisici per Juan Mata e Matteo Darmian - secondo quanto si legge sul sito del Manchester United - che nel secondo tempo hanno dovuto abbandonare il campo zoppicando. La loro presenza nel derby di giovedì con il City a Houston è in forte dubbio. Lo United ha chiuso l'incontro in 10 uomini per l'espulsione al 67' di Antonio Valencia.