Bonucci: "Sposterò gli equilibri"

MILANO, 17 LUG - #HungrierThanEver, più affamato che mai: Leonardo Bonucci sceglie questo hashtag per il suo primo tweet da giocatore del Milan. "Dei tifosi mi hanno chiesto se sarò in grado di spostare gli equilibri. Lavorerò per riuscirci lottando con ancora più fame", garantisce il difensore, in un breve e accattivante video pubblicato su Twitter, con un effetto a tinte rossonere e la grafica che scandisce le parole d'ordine (in inglese), un nuovo capitolo, pronto alla sfida. Dopo alcuni giorni di allenamento a Milanello, domani Bonucci volerà in Cina e raggiungerà la sua nuova squadra, impegnata nella tournée asiatica.