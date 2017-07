Anche la Serie B 'allunga' le panchine

MILANO, 17 LUG - Si allungheranno le panchine anche in Serie B. L'assemblea della lega cadetta ha infatti inoltrato alla Federcalcio la richiesta per allargare dagli attuali 7 fino a un massimo di 12 i giocatori di riserva nell'elenco gara, come è già successo in Serie A e in Lega Pro. Rinviata a metà della scorsa stagione per problemi logistici in alcuni stadi, la novità è stata voluta dai 22 club soprattutto per dare spazio a quei giovani che altrimenti vengono spesso lasciati in tribuna.