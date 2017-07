La Lega di Serie B al voto il 31 luglio

MILANO, 17 LUG - Si terrà lunedì 31 luglio l'assemblea elettiva della Lega B, che dopo tre riunioni in cui è mancato il numero legale, tenterà di nominare il nuovo presidente per allontanare lo spettro del commissariamento. Nei prossimi giorni verrà pubblicata la convocazione. La data è stata decisa dall'assemblea di oggi, che ha anche ufficializzato la presentazione del calendario del prossimo campionato: si terrà il 3 agosto a Bari, nello scenario del Castello Svevo. Una scelta presa, spiega la Lega B, "in considerazione del valore della location, dell'adeguatezza degli spazi, della dotazione tecnologica ma anche in virtù dell'importanza di un territorio storicamente presente in Serie B con 50 stagioni all'attivo".