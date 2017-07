Calhanoglu:Milan forse migliore al mondo

MILANO, 17 LUG - "Il Milan è un grande club, forse è la migliore squadra del mondo, come Real Madrid e Barcellona ha fatto la storia del calcio. So cosa sento nel cuore, voglio dare il massimo per questo club, dobbiamo fare bene la prossima stagione, dobbiamo tornare a vincere". Hakan Calhanoglu si sente al posto giusto nel momento giusto, in un Milan rivoluzionato da 10 acquisti di mercato, che presto dovrà dimostrare di avere ridotto il gap con Juventus, Roma e Napoli. "La cosa più importante per noi adesso è il tempo, ne abbiamo bisogno perché abbiamo tanti nuovi giocatori in rosa - ha spiegato il trequartista turco, intervistato da Premium sport in Cina, dove i rossoneri sono impegnati domani nella prima partita della International Champions cup -. Per i tifosi è importante fare bene nel prossimo campionato. Juve, Roma e Napoli sono buone squadre, ma anche noi lo siamo: dobbiamo solo concentrarci per fare bene in campionato e nelle coppe".