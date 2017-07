Fiorentina, ecco il norvegese Zekhnini

MOENA (TRENTO), 17 LUG - Dopo l'acquisto a titolo definitivo del centrale bulgaro dello Slavia Sofia Petko Hristov, classe '99, la Fiorentina ha ufficializzato anche quello dell'esterno norvegese Rafik Zekhnini dall'Odds Ballklubb per una cifra intorno a 1,8 milioni. Diciannove anni compiuti a gennaio, 59 presenze e 9 reti tra campionato e preliminari di Europa League, un'esperienza in tutte le rappresentative giovanili nazionali Under 21 compresa, il giocatore dopo le visite mediche ha firmato con il club viola un contratto fino al 2022. Intanto al gruppo in ritiro a Moena si è aggregato questo pomeriggio Federico Chiesa dopo le visite effettuate stamani a Firenze. "Sono contento di iniziare una nuova stagione, quella appena passata è stata un premio", ha dichiarato il giovane esterno che piace al Napoli e si è messo in luce anche con in azzurro con il ct Ventura e al recente Europeo Under 21.