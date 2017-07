Spagna: contatti fra Neymar e il PSG

MADRID, 16 LUG - Neymar avrebbe avviato contatti con il PSG, in vista di un eventuale trasferimento. Lo scrivono i quotidiani sportivi spagnoli As e Sport. Il padre del giocatore dovrebbe vedere nei prossimi giorni a Parigi il proprietario del club francese, Nasser Al-Khelafi. Per As, Neymar riterrebbe sia arrivato il momento di staccarsi da Messi, che gli farebbe ombra nel Barca, e diventare "il leader di un grande progetto", e il "numero 1 mondiale". "Neymar non si sente a proprio agio nel Barcellona", scrive Sport, secondo cui "chi gli sta vicino insiste sul fatto che sia giunto il momento di lasciare il Barca. Gli consigliano di allontanarsi dall'ombra di Messi per crescere lontano dal Camp Nou e ottenere maggior gloria mondiale". Il contratto del brasiliano comprende però una clausola rescissoria astronomica, di 222 milioni. Il ds blaugrana, Robert Fernandez, ha comunque detto di "non credere che qualcuno paghi la clausola. Un Barca senza Neymar non succederà".