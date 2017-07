Genoa: per cessione ecco società 'Gcfc'

GENOVA, 17 LUG - Si chiama 'Gcfc Capital limited', dall'acronimo del Genoa Cricket and football club, ed è una società creata il 9 giugno scorso, secondo quanto si apprende, per l'operazione legata all'acquisto del Genoa e il cui atto di fondazione è stato depositato presso la Companies House di Cardiff. Dalla visura camerale delle aziende inglesi emerge che la società è una "private company limited by shares", dunque una società privata per azioni, che ha due soci: al 70% la 'Sri Global limited' del manager Giulio Gallazzi, oggi anche nel Cda di Banca Carige, e al 30% la 'Erskine Capital limited'. Quattro i componenti registrati della compagnia: Giulio Gallazzi, presidente e ad, Jacqueline Leonie Jane Palmer, manager, Gustavo Perrotta che si occupa di banche di investimento e il consulente Gavin John Alexander. Tutti esperti dirigenti finanziari che si occupano da anni di fondi d'investimenti. Il capitale sociale dichiarato per l'apertura della società è di 100 sterline. Restano al momento sconosciuti gli investitori.