Samp su Vietto, trattativa con Atletico

GENOVA, 17 LUG - La Sampdoria punta decisa verso l'Atletico Madrid, per avere Luciano Vietto, attaccante argentino che andrebbe a sostituire Muriel. Appuntamento fissato per giovedì con l'agente, dopo che la squadra genovese ha proposto il prestito al club spagnolo che vorrebbe cedere l'attaccante per una stagione. Ventiquattro anni, Vietto ha anche il passaporto italiano: nell'ultimo anno aveva militato nel Siviglia, realizzando sei reti in 21 partite. Ma è nel 2014/15 con la maglia del Villareal che conquistò l'attenzione di molti club europei, segnando 12 reti. Adesso la Sampdoria gli offre questa chance, e a quanto risulta anche l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, vedrebbe bene la soluzione doriana. Vietto, a quel punto, potrebbe affrontare nel derby Giovanni, figlio del tecnico argentino, se il Genoa non dovesse cederlo, resistendo alle offerte di Torino e Fiorentina.