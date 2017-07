Juve-De Sciglio, è quasi fatta

TORINO, 17 LUG - Mattia De Sciglio a un passo dalla Juventus. I bianconeri avrebbero trovato l'accordo per il laterale, di proprietà del Milan, e secondo indiscrezioni la trattativa sarebbe ormai ai dettagli. Già nei prossimi giorni De Sciglio, pupillo di Allegri, potrebbe svolgere le visite mediche a Torino, aggregandosi ai nuovi compagni in tempo per partecipare alla tournée negli Stati Uniti che inizia giovedì.