Douglas Costa, Juve chance colta al volo

ROMA, 17 LUG - "La Juventus è una grande squadra, mi è sempre piaciuto vederla giocare e, quando è arrivata l'opportunità, l'ho colta al volo". Prime parole in bianconero per il brasiliano Douglas Costa, prelevato dal Bayern Monaco e presentato oggi alla stampa. "Il gioco della Juventus è di altissimo livello - ha aggiunto l'esterno offensivo - La Champions? Credo che la finale sia una partita sempre difficile, ma io sono qui per aiutare, per aggiungere quel che manca. Per vincere la Champions serve anche fortuna e a Cardiff è mancata".