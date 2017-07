Berenguer, il Torino non si rifiuta

TORINO, 17 LUG - "Ci sono treni, nella vita, che passano una sola volta". Per Alex Berenguer quella del Torino era "una offerta da non rifiutare", una "occasione enorme", preferita a quella offerta dal Napoli, l'altra squadra da tempo sulle tracce del talentuoso esterno spagnolo che oggi l'Osasuna ha annunciato di avere ceduto al club granata. Il costo dell'operazione, per la società di Urbano Cairo, è di circa 5 milioni di euro, più uno di bonus "Ho scelto il Torino perché l'operazione era più vantaggiosa", ha detto Berenguer, che ha ringraziato l'Osasuna "per avere realizzato il mio sogno da bambino, quello di giocare in prima squadra, e per averlo lasciato andare" Quello in Spagna del ds Gianluca Petrachi è stato un vero e proprio blitz quando ormai il passaggio di Berenguer al Napoli sembrava cosa fatta. Curiosa la clausola prevede che in caso di cessione del giocatore dal Torino ai rivali dell'Athletic Bilbao, un indennizzo di 1,5 mln di euro a favore dell'Osasuna.