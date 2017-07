Nestorovski, Fiorentina? Voglio rimanere

ROMA, 17 LUG - La Fiorentina sarebbe sulle tracce di Ilija Nestorovski e il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, ha già fatto sapere di aver rifiutato un'offerta da 15 milioni dall'estero. "Ma io ho tre anni di contratto e voglio rimanere - assicura l'attaccante rosanero - Non penso al mercato, ma solo agli allenamenti. Il nostro obiettivo è tornare subito in Serie A perché la città e la società lo meritano. La cosa più importante è che cresciamo come gruppo. La fascia di capitano? Sono contento, è una motivazione in più per lavorare".