Fiorentina, prorogato permesso Kalinic

FIRENZE, 17 LUG - La Fiorentina ha concesso altre 48 ore di permesso a Nikola Kalinic, che da giovedì scorso (dopo aver lasciato il ritiro di Moena) si trova a Spalato "per motivi familiari". Il club viola ha preso questa decisione "per dargli modo di risolvere in maniera definitiva la sua situazione familiare". L'attaccante croato avrebbe dovuto fare rientro oggi, ma a questo punto è atteso per mercoledì. La Fiorentina però, attraverso una nota ufficiale, tiene a precisare che "pur sensibile ai disagi dei propri tesserati valuterà quanto necessario per la tutela degli interessi del club e della squadra". Kalinic si trova da tempo al centro di un caso di mercato, dopo che lui è uscito allo scoperto annunciando di ritenere chiusa la sua esperienza con la Fiorentina e di voler andare al Milan.