Maccarone ai Brisbane Roar

ROMA, 17 LUG - Avventura australiana per il 37enne Massimo Maccarone: i Brisbane Roar, infatti, hanno annunciato l'ingaggio per un anno dell'attaccante italiano, che era svincolato dopo cinque stagioni e mezza all'Empoli. I Roar, squadra della città dello Stato orientale del Queensland, giocano nella A-League e sono allenati da John Aloisi, 41enne tecnico di origini italiane, il quale si è detto "fiducioso nell'esperienza che il giocatore potrà garantire ad una squadra già di talento". Maccarone, precisa il club, si unirà la prossima settimana al gruppo impegnato nella preparazione precampionato, riportando così una presenza tricolore in Australia che mancava dal 2014 con l'ex juventino Alessandro Del Piero al Sydney Fc.