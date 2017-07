Torino: dall'Osasuna arriva Berenguer

ROMA, 17 LUG - Colpo a sorpresa del Torino, che beffa in volata il Napoli trovando l'accordo con l'Osasuna per il centrocampista esterno Alex Berenguer. Ad annunciarlo è stata la società spagnola attraverso il proprio profilo Twitter. "L'Osasuna ha raggiunto un accordo con il Torino Fc per il trasferimento di Berenguer", si legge nel tweet degli spagnoli. Spagnolo di Pamplona, Berenguer è un'ala sinistra classe '95; nell'ultima Liga ha giocato 29 partite realizzando un gol e distribuendo 7 assist. Ritroverà in granata il portiere Salvatore Sirigu che lo scorso gennaio era giunto in prestito proprio all'Osasuna.