Ronaldinho alla prima gara dell'Akhmat

ROMA, 17 LUG - C'era anche Ronaldinho ad assistere alla prima partita disputata con il nuovo nome di Akhmat dal club calcistico di Grozny. Alcune foto pubblicate su Instagram, e riprese dalla testata online Meduza, mostrano il fuoriclasse allo stadio e in compagnia del controverso leader ceceno Ramzan Kadyrov. La squadra di Grozny fino ad un mese fa si chiamava Terek, ma è stata ribattezzata Akhmat in onore del defunto presidente ceceno Akhmat (o Akhmad) Kadyrov, ex separatista poi passato dalla parte di Mosca, nonché padre dell'attuale luogotenente di Putin in Cecenia, Ramzan Kadyrov. Akhmad Kadyrov fu ucciso nel maggio del 2004 in un attentato dinamitardo proprio allo stadio di Grozny.