Atalanta: Cabezas al Panathinaikos

ROMA, 17 LUG - L'Atalanta ha ufficializzato il trasferimento in prestito secco al Panathinaikos di Bryan Cabezas. Il nazionale ecuadoriano, in Grecia dal tardo pomeriggio di venerdì scorso, ha effettuato sabato le visite mediche. Per il mancino classe '97, nell'anno in corso, secondo posto nel Sudamericano Under 20 in casa, segnando 4 gol, per poi partecipare ai recenti Mondiali sudcoreani di categoria, dov'è andato a rete due volte. Nelle file dei bergamaschi Cabezas, che ha esordito nella Nazionale maggiore il 23 febbraio contro l'Honduras, è sceso in campo soltanto in un'occasione, nell'1-1 in casa della Roma il 16 aprile scorso entrando a metà ripresa al posto di Kurtic.