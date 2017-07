Il Barça insiste con il Psg per Verratti

ROMA, 17 LUG - Il Barcellona insiste per Marco Verratti e uno dei tormentoni del mercato estivo torna ad animare i media sportivi: una grande foto del centrocampista del Paris Saint-Germain, immortalato a bordo di un aereo (ma con una divisa del club francese), è infatti sulla prima pagina odierna di "Mundo Deportivo". Il quotidiano spagnolo rivela che la società blaugrana starebbe provando a convincere il Psg ad aprire la trattativa inserendo in essa i cartellini del portoghese André Gomes o del croato Ivan Rakitic. Oltre, naturalmente, all'offerta economica che, secondo il portale Calciomercato, ammonterebbe al momento a 65 milioni di euro. La sessione estiva del mercato si chiude il primo settembre e c'è quindi ancora molto tempo per tentare ogni pista.