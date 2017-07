Gasperini, azzerare la scorsa stagione

BERGAMO, 16 LUG - "Bisogna azzerare la stagione precedente e ripartire senza farsi illusioni": Gian Piero Gasperini getta acqua sul fuoco dopo il saluto allo stadio della sua Atalanta seguito dal primo test stagionale contro una mista della Valle Seriana. "L'entusiasmo del pubblico, già avvertito in ritiro a Rovetta, è davvero incredibile, ma come l'anno scorso dobbiamo partire da zero e trovare gli obiettivi strada facendo", spiega l'allenatore dei bergamaschi. In rosa, una conferma importante e molte novità: "Papu Gomez per noi è fondamentale e la società ha fatto un grande sforzo per tenerlo, fra gli altri sono arrivati tanti giovani, soprattutto stranieri, che richiederanno tempo per ambientarsi: il solo Ilicic ha molta esperienza alle spalle".