Atalanta, Percassi,fatti regali a tifosi

BERGAMO, 16 LUG - "La volontà è crescere coi giovani di qualità che abbiamo preso anche in questo calciomercato, l' Atalanta gioca tre competizioni dopo 26 anni e dopo un campionato da sogno dobbiamo crederci". Il presidente Antonio Percassi suggella così il tradizionale saluto ai tifosi allo stadio di Bergamo. "I tifosi ci sono stati vicini e lo saranno anche se dovessero tornare i momenti difficili, gli abbonamenti procedono bene e quindi si respira entusiasmo - dice -. È il settimo anno consecutivo in serie A, in Coppa Italia partiamo dagli ottavi e poi c'è la grande avventura in Europa League". Qualche battuta sulle operazioni di rafforzamento: aAver perso Conti in quel modo fa parte del gioco, ma penso che abbiamo fatto comunque regali ai tifosi - dice Percassi -. Aver prolungato il rapporto con Gomez ha un significato importantissimo, tra i nuovi mi ha impressionato Cornelius. De Roon è difficile che arrivi. Con la Juve abbiamo un ottimo rapporto e difatti ci hanno lasciato Orsolini per 2 anni, ma Caldara non si muove".