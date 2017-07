Genoa:Bertolacci,voglio ritrovare Italia

GENOVA, 16 LUG - Obiettivo Mondiale per Andrea Bertolacci, tornato al Genoa dopo due stagioni difficili al Milan. "Ho fatto questa scelta per poter fare un anno con continuità - ha spiegato Bertolacci-. Qui me la posso giocare in ottica Nazionale e Mondiale, in passato quando sono stato bene qui ho fatto parte fissa del gruppo azzurro. Tutto dipenderà dal Genoa e dal campionato che faremo. Ho voluto fortemente tornare, l'ultimo anno che ho fatto qui abbiamo raggiunto l' Europa - ha spiegato dal ritiro di Neustift -. Al Milan sono stato frenato dagli infortuni ma ora sono pronto e voglio anche tornare a segnare". Dai rossoneri è atteso anche Gianluca Lapadula, il cui passaggio in rossoblù è stato frenato da alcuni problemi fisici emersi durante le visite mediche. L'attaccante soffre di una lieve fascite plantare e domani sosterrà ulteriori visite mediche.