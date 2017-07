Milan: Yonghong Li, torneremo grandi

MILANO, 16 LUG - Dieci acquisti e 216 milioni spesi sul mercato: eppure il mercato del Milan non è ancora finito, parola del presidente Yonghong Li. "Dal primo giorno avevo garantito acquisti per il Milan - ammette dal palco di un grande hotel a Guangzhou -. Torneremo grandi in Italia ed Europa, sorprenderemo i nostri tifosi. Grazie all'ottimo lavoro di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, il club ha ottenuto una serie di acquisti straordinari. Siamo convinti e fiduciosi del fatto che la squadra darà grandi soddisfazioni ai nostri tifosi, sia in campionato che in Europa League". Il presidente ha incontrato la squadra e siglato un accordo con la China Next Generation Education Foundation per favorire lo sviluppo del calcio nelle scuole cinesi: "Questo accordo permetterà a tutto il movimento calcistico cinese di crescere e di sviluppare un nuovo modello per tutti i giovani calciatori. Tra il Milan e la Cina c'è un amore profondo".