Fassone:ora Belotti, Morata o Aubameyang

MILANO, 16 LUG - C'è ancora budget a Casa Milan per completare l'acquisto di un grande attaccante. Lo dichiara dalla Cina l'ad Marco Fassone a Premium: "Stiamo pensando di fare ancora un'operazione in attacco. Sarebbe bello avere uno tra Belotti, Morata o Aubameyang. Vedremo su chi cadrà la scelta, anche se stiamo valutando anche altri nomi. Faremo il punto con la proprietà per capire le risorse che non sono illimitate". Fassone spende poi parole al miele per Bonucci: "Era un'idea folle e non volevo nemmeno provarci ma è stato Montella a dirci di insistere. È un segnale molto importante nel vedere che oggi giocatori di club in Champions abbiano voglia di venire da noi. L'acquisto di Bonucci lo vedo come un segnale molto bello per il futuro. È un guerriero e un leader e ci darà molto, sia in campo sia fuori".