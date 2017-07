Calcio: Nolito lascia City per Siviglia

(ANSA-AP) - MADRID, 16 LUG - E' durata appena una stagione l'avventura di Nolito in Premier. L'attaccante spagnolo acquistato appena un anno fa dal Manchester City che lo prelevò dal Celta Vigo, totna nella Liga: giocherà nei prossimi 3 anni nel Siviglia dove ritroverà l'ex tecnico Eduardo Berizzo, che lo allenato a Vigo per due anni, e dove andrà a sostituire Vitolo. Nolito, 30 anni, ha indossato anche le maglie di Barcellona, Granada e Benfica. Il Siviglia non ha reso noto il costo del trasferimento: un anno fa il City lo acquistò per 18 milioni di euro, facendogli firmare un contratto quadriennale.