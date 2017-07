Barcellona: Yerry Mina arriva nel 2018

ROMA, 16 LUG - Yerry Mina, il classe '94 colombiano del Palmeiras, giocherà nel Barcellona nel 2018. Lo scrivono oggi i media spagnoli che riportano le dichiarazioni dell'agente de giocatore, Felipe Russo, a FCInternews.it: "Ora sta in Brasile, ma nel 2018 giocherà nella Liga, l'operazione è praticamente chiusa. Il suo sogno è sempre stato quello di giocare con il club catalano. La cosa migliore per il giocatore adesso è quella di rimanere al Palmeiras un altro anno, per prepararsi bene anche in vista della Coppa del mondo. Per me non c'è alcuna possibilità che le cose cambino". Sul giocatore c'era da registrare anche l'interesse di altri top club, tra i quali l'Inter, ma il Barcellona vantava un'opzione che ha fatto valere.