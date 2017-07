Champions Cup con 'Clasico' e Roma-Juve

ROMA, 16 LUG - Le stelle del calcio vagano per i continenti preparando una stagione d'elite e si incontrano tra di loro per incamerare ricchi premi anticipando i temi di campionati e Champions. Negli Usa e in Asia la passerella la offre l'International Champions Cup, giunta alla quinta edizione, che da martedì 18 a domenica 30 farà da sfondo al Clasico, al derby di Manchester e a Roma-Juventus, oltre agli amarcord di Mourinho e Ancelotti con Real e Milan. Robusto il parterre des rois: negli Usa oltre alle prime due della Serie A, ci saranno i due Manchester, le due grandi di Spagna, Tottenham e Psg. In Cina toccherà alle due squadre 'di casa' Inter e Milan assieme a Bayern, Dortmund, Arsenal e Lione. A Singapore, oltre a Inter e Bayern, ci sarà anche il Chelsea. Quindici grandi club con cinque inglesi, quattro italiane, due tedesche, francesi e spagnole. Insomma, il meglio del meglio come antipasto balneare delle serate di coppa autunno-inverno.