Roma: ufficiale acquisto turco Under

ROMA, 16 LUG - In attesa di ottenere il visto e raggiungere i suoi nuovi compagni in America, il turco Cengiz Under è diventato ufficialmente un calciatore della Roma. La società giallorossa ha infatti annunciato di aver sottoscritto con l'Istanbul Basaksehir il contratto per l'acquisizione a titolo definitivo di Under "a fronte di un corrispettivo fisso di 13,4 milioni di euro e, variabile, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro". Il giocatore turco ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2022. "Sono molto contento di essere alla Roma e molto emozionato di presentarmi ai tifosi. Farò valere tutte le mie qualità", ha dichiarato Cengiz dopo la firma. Cengiz ha collezionato quattro presenze e due gol nella Nazionale maggiore.