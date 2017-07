Amichevole Verona-Triestina 4-0

ROMA, 15 LUG - Il Verona ha battuto 4-0 la Triestina nell'amichevole giocata a Mezzano (Trento). I gialloblù hanno collaudato gli schemi tattici, attenti a giocare con passaggi rapidi e a due tocchi, come da indicazioni di mister Pecchia. Grazie alla girandola dei cambi, tutti i calciatori hanno avuto la possibilità di mettere minuti nelle gambe. Due le reti per tempo: nel primo tempo Pazzini e Valoti (29' e 40'), nella ripresa Zuculini e Luppi (3' e 19'). Bene i nuovi innesti, soprattutto Verde e Cassano: il primo si è dimostrato pericoloso in più occasioni, mentre il secondo ha dato prova di classe e tecnica, confezionando un assist pregevole per la rete di Luppi.