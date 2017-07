Fiorentina, 11-0 in test con Trentino

FIRENZE, 15 LUG - La Fiorentina ha battuto il Trentino Team 11-0 nella seconda amichevole dei viola nel ritiro di Moena in Val di Fassa. A segno Maxi Olivera, Hagi (2), Babacar, Vitor Hugo, Meli, Schetino, Gori, Baez, Cristoforo e Maganjic. Al termine della gara l'allenatore Stefano Pioli ha annunciato che "la gerarchia dei portieri è chiara: Sportiello sarà il titolare, l'ho detto anche ai diretti interessati. Le gerarchie ci sono sempre, io sono abituato così. C'è chi parte più avanti e più indietro. Dipende poi come lavorano. Giovani? Sono contento del loro lavoro, mi piace molto Meli. Resterà? Vedremo". Poi sul futuro di Kalinic e sul possibile arrivo di nuovi giocatori: "Ha avuto un permesso per motivi familiari, mi auguro sia una situazione che si possa risolvere nei prossimi giorni. Ci sono situazioni aperte, spero si chiudano a breve - ha ricordato Pioli - Qualcosa in difesa arriverà: come centrali siamo con Astori, Hugo e Milenkovic, sicuramente un quarto centrale dovrebbe arrivare".