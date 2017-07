Spalletti, ascesso Perisic era evidente

MILANO, 15 LUG - "Perisic? Viene in Cina con noi, a meno che non cambi qualcosa. Ha davvero un ascesso, era visibile anche ad occhio nudo". L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo l'amichevole contro il Norimberga, persa 2-1, conferma che l'attaccante croato ha lasciato stamattina il ritiro a Riscone di Brunico, per un ascesso. "Ha preferito andarsi a curare dal medico personale, che in futuro prenderà accordi con un medico milanese per essere controllato a Milano", spiega l'allenatore. Perisic è nel mirino del Manchester United con cui il giocatore avrebbe già un accordo. L'Inter chiede almeno 55 milioni di euro e, se il club inglese non dovesse soddisfare le richieste dei nerazzurri, Perisic partirà insieme all'Inter per la tournée in Cina e a Singapore.