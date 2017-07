Amichevoli: la Sampdoria vince 11-0

GENOVA, 15 LUG - Attaccanti protagonisti nella prima uscita stagionale della nuova Sampdoria di Marco Giampaolo che, contro i dilettanti del Sellero Novelle, vincono e convincono: 11-0, davanti ad oltre 3 mila tifosi. Tutte e quattro le punte sampdoriane a segno: poker di Bonazzoli, tripletta per Caprari, doppiette per Quagliarella e Balde. Giampaolo ha ruotato tutti gli uomini, a esclusione dell'ultimo arrivato Kownacki, con il solo Praet in campo per più di un tempo. Prossima amichevole sabato 22 luglio, contro il Feralpisalò, formazione che milita nella Lega Pro.