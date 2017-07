Il Bayern vince la Telekom cup

ROMA, 15 LUG - E' del Bayern Monaco la Telekom cup, torneo estivo disputato oggi a Moenchengladbach con partite da 45'. I bavaresi, nelle cui fila hanno esordito James Rodriguez e Tolisso, hanno battuto in finale il Werder Brema per 2-0 con reti di Thomas Mueller al 9' e Bernat al 33'. Nella finale per il terzo posto l'Hoffenheim ha sconfitto 6-5 ai rigori il Borussia Moenchengladbach, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. In semifinale il Bayern aveva superato 1-0 l'Hoffenheim (Lewandowski al 7'), mentre il Werder aveva vinto per 5-3 ai rigori contro il Borussia Moenchengladbach.