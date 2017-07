Amichevole Spal-Tamai 4-0

FERRARA, 15 LUG - La Spal batte 4-0 il Tamai nella prima amichevole stagionale giocata a Tarvisio (Udine). Discreta sgambata di fronte ad un avversario tutt'altro che eccelso con una Spal ancora imballata per i pesanti carichi di lavoro di questi giorni di doppie sedute di allenamento. Mister Leonardo Semplici deve fare a meno di Mattiello e Viviani, non al top fisicamente, e concede minutaggio a tutti i suoi effettivi. La Spal cerca di fare gioco ma i ritmi sono molto blandi. Biancazzurri in vantaggio al 28': incursione dalla sinistra di Costa, che la mette in mezzo per Rizzo, il cui primo tiro è ribattuto mentre la seconda conclusione si insacca. Nella ripresa Spal tre volte a segno: al 4' rete di Floccari su cross di Finotto, al 34' con Schiavon bravo a trovare la via della rete dopo avere rubato palla sulla tre quarti e Murano che insacca al 37' in mezza girata. Mercoledì nuovo test per la Spal, sempre a Tarvisio, con il Campodarsego.