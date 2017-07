Moratti: Borja Valero acquisto azzeccato

MILANO, 15 LUG - "Borja Valero è un acquisto azzeccato. Abbiamo sempre Mourinho come esempio migliore, ma Spalletti mi piace. Ha tanto carattere e questo aiuterà l'Inter. E' molto serio, quello che serve". L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, condivide la scelta di affidare la panchina al tecnico toscano ed è soddisfatto dell'arrivo del centrocampista spagnolo dalla Fiorentina. "Alla squadra - continua Moratti - serviva qualche punto di riferimento professionale, per questo Borja Valero mi sembra un acquisto indovinato". Poi, consiglia la nuova proprietà sul mercato: "Si parla tanto di un grande colpo in attacco, un giocatore da affiancare a Icardi ma, prima di tutto, per vincere bisogna costruire una difesa forte. L'Inter ha un bisogno spaventoso di rafforzare la difesa". Moratti racconta di avere un rapporto ottimo con i nuovi dirigenti nerazzurri con i quali è in continuo contatto, "mi tengono informato". Infine, sul Milan ammette: "E' stato sorprendente, si sta muovendo molto bene. Non me l'aspettavo".