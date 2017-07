Crotone: ecco Cabrera,m'ispiro a Montero

SPEZZANO DELLA SILA, 15 LUG - "Ho scelto di trasferirmi a Crotone per la voglia e la grinta che ha mostrato la società per avermi". Lo ha detto Leandro Cabrera, difensore centrale appena acquistato dal Crotone, nel corso della conferenza stampa nel ritiro di Moccone, a Spezzano della Sila. L'uruguagio, che ha detto di ispirarsi a Paolo Montero, ha sottolineato "la sorpresa della bella accoglienza ricevuta al mio arrivo al ritiro". "Sono molto contento di giocare con il Crotone e non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi con i nuovi compagni - ha aggiunto -. Ho visto il finale di campionato della passata stagione e non pensavo potesse farcela, invece la squadra ha messo in campo tanta determinazione". Cabrera, che arriva dalla Liga, dove ha giocato con il Real Saragozza, ha spiegato la decisione di giocare in Serie A, nonostante fosse stato richiesto da diverse squadre del campionato spagnolo: "La serie A è un campionato più tattico e fisico".