Napoli: Allan "Scudetto? Ci proviamo"

NAPOLI, 15 LUG - "Lo scudetto? Dobbiamo provarci poi, se qualche avversario non sbaglierà nulla, vedremo. Noi, però, ci siamo, e col ritorno delle milanesi sarà un campionato più interessante". Lo ha detto il centrocampista del Napoli, Allan, dal ritiro azzurro a Dimaro. Il brasiliano punta a non ripetere gli errori del passato: "Quello che abbiamo fatto nella passata stagione ci ha lasciato un po' d'amaro in bocca, abbiamo perso dei punti". Allan nella scorsa stagione ha inaugurato una staffetta con Zielinski che ha permesso a Sarri di avere sempre un centrocampo di corsa, nonostante i numerosi impegni. "Abbiamo tanti giocatori di qualità - spiega Allan - e chi entra in campo lo fa sempre per dare il massimo". Ultimo passaggio su Karnezis, portiere nel mirino del Napoli e che Allan ha avuto come compagno di squadra, a Udine: "E' un ragazzo serio e un grande professionista - spiega Allan - con grande qualità. Ma qui ci sono i miei compagni che sono bravissimi. Lasciamo questo lavoro al ds Giuntoli".